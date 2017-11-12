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تكنولوجيا هواتف ذكية سامسونج قد تكشف عن جلاكسي S9 في كانون ثاني 2018

تكنولوجيا

تقرير: الكشف عن جلاكسي S9 في كانون ثاني 2018
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سامسونج قد تكشف عن جلاكسي S9 في كانون ثاني 2018

قال مصدر مطّلع إنّ "الشركة الكورية الجنوبية ستبدأ إنتاج الجهاز خلال ديسمبر/كانون أول 2017"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-12 16:32:26 A A

تحدّثت تقارير صحفية عن نية شركة سامسونج بالكشف عن هاتفها الجديد المُنتظر جلاكسي S9 في شهر يناير/كانون ثاني 2018، على أن تبدأ بيعه للمستخدمين خلال شهر فبراير/شباط. وقال مصدر مطّلع إنّ "الشركة الكورية الجنوبية ستبدأ إنتاج الجهاز خلال ديسمبر/كانون أول 2017، كي تتمكن من إطلاق الهاتف في هذا الوقت المبكر من بداية العام المقبل، خاصة وأن جلاكسي S8 تم الكشف عنه في مارس وإطلاقه في أبريل"، بحسب المصدر.


صورة توضيحية

ومن المنتظر أن تستحوذ شركة سامسونج على الدفعة الأولى من معالجات Snapdragon 845 عند بدء الإنتاج، وذلك لتضمينها في الهواتف التي ستُطلق في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستقوم بدمج معالجاتها Exynos 9810 للأجهزة الموجهة لباقي العالم في هاتف جلاكسي S9، بحسب موقع GSM الهندي.

وكشف التقرير أنّ هاتف سامسونج جلاكسي S9 سيوفر نفس حجم شاشة S8 بـ 5.77 بوصة، وشاشة 6.22 بوصة لنسخة S9+، مع إمكانية وجود بعض الفتحات في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة مع تقليص الإطار السفلي والعلوي من أجل تحرير المزيد من المساحة للشاشة، كما أنّ الجهاز سيأتي مزودًا بمنفذ سماعات 3.5mm، وسيحتوي على كاميرا مزدوجة. 

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