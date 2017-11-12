المصادقة على تعيين مائير بن شبات رئيسا لهيئة الأمن

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن أوفير جندامتن جاء فيه ما يلي: "صادقت اليوم الحكومة بالإجماع على تعيين مائير بن شبات لمنصب رئيس هيئة الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي".