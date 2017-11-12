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أخبار شريط الاخبار المصادقة على تعيين مائير بن شبات رئيسا لهيئة الأمن

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المصادقة على تعيين مائير بن شبات رئيسا لهيئة الأمن

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نشر: 2017-11-12 14:52:21 A A
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن أوفير جندامتن جاء فيه ما يلي: "صادقت اليوم الحكومة بالإجماع على تعيين مائير بن شبات لمنصب رئيس هيئة الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي".
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