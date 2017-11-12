صور.. سميرة سعيد تحتفل بتأهل المغرب لمونديال روسيا

عبّرت الديفا عن فرحتها بالانجاز المغربي باحتفالية صغيرة تبعت المباراة وذلك في بيتها بالقاهرة، مع ابنها شادي ووالدتها

احتفلت الديفا المغربية سميرة سعيد بتأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، حيث عبّرت عن فرحتها بالانجاز المغربي باحتفالية صغيرة تبعت المباراة وذلك في بيتها بالقاهرة، مع ابنها شادي ووالدتها. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتناعي صور لسميرة وعائلتها أثناء الاحتفال لتنهال عليها علامات الاعجاب والتعليقات الايجابية.



سميرة سعيد مع ابنها شادي



يذكر أنّ سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرًا عملاً غنائياً مصوّراً جديداً بعنوان Allez لمغاربة، دعماً للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.