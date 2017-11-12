ملحم زين يتفوّق مع ضلّي اضحكي بـ 15 مليون مشاهدة!

أغنية "ضلّي اضحكي" من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسون وتوزيع عمر صبّاغ

يحصد النجم اللبناني ملحم زين، حتى هذا اليوم، نجاح ألبومه الأخير "الجرح اللي بعدو" الذي صدر في الأسواق العربية خلال موسم الصيف المنصرم، حيث تخطت أغنية "ضلّي اضحكي" الـ15 مليون مشاهدة عبر قناة شركة "بلاتينوم ريكوردز" الرسمية على موقع يوتيوب.



ملحم زين



يشار إلى أنّ أغنية "ضلّي اضحكي" من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسون وتوزيع عمر صبّاغ، ومن المقرر أن يصوّرها ملحم زين قريباً على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق.