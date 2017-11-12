لائحة اتّهام ضد شاب من طوبا الزنغرية بتجاوزات خطيرة وتحرير 1160 مخالفة مرورية في الشمال

الشرطة:

خلال فترة الاسبوع الفائت تم في منطقة الشمال وعلى سبيل المثال لا الحصر تحرير مجمل 1160 مخالفة مرورية بما اشتمل على ضبط 26 سائقا ما بين مسحوب الرخصة او دون حيازة رخصة قيادة البتة

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال ببلدة طوبا الزنغرية وبنطاق مواصلة شرطة المرور في نشاطاتها المكثفة حرصا على السلامة العامة على الطرق تركيزا على الدراجات النارية والتراكتورونات والقيادة المتهورة الرعناء، تم مؤخرا وخلال حملة طالت شتى انحاء البلدة هناك تحرير مجمل 13 تقرير مخالفة مرورية جنبا الى جنب مع القبض على سائق دراجة نارية (28 عاما) دون حيازته رخصة قيادة وبحيث تم مؤخرا التقدم ضده في لائحة الاتهام ذات الصلة جنبا الى جنب مع ابعاد دراجته عن الحركة على الطرق مدة 30 يوما" بحسب الشرطة.



تصوير الشرطة



وتابعت السمري: "اضف وخلال فترة الاسبوع الفائت تم في منطقة الشمال وعلى سبيل المثال لا الحصر تحرير مجمل 1160 مخالفة مرورية بما اشتمل على ضبط 26 سائقا ما بين مسحوب الرخصة او دون حيازة رخصة قيادة البتة مع إبعاد 31 سيارة عن الحركة على الطرق وسحب رخص قيادة 16 سائقا عن ضلوعهم في تجاوزات مرورية بالغة الخطورة وكذلك من المقرر التقدم لاحقا بلائحة اتهام ضد سائق من مجد الكروم تم ضبطه للمرة الاخرى وهو يقود سيارته دون حيازته رخصة قيادة وكذلك تم ابعاد سيارته عن الحركة على الطرق. اضف إلى أنّه تمّ خلال الحملة المرورية المكثفة الاخيرة بالشمال ضبط مجمل 52 سيارة ادخلت عليها تعديلات بصورة غير قانونية مشكلة خطرا على سلامة مستخدمي الطرقات والسائقين انفسهم وبحيث تم تحرير مخالفات ضد سائقيها وحتى انه تم ابعاد بضعة من ضمنها عن الحركة على الطرق والحملات المرورية حرصا على السلامة العامة تتواصل وبشتى انحاء البلاد" إلى هنا نصّ البيان.