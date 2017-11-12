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سطو مسلح على فرع البريد في مصمص

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نشر: 2017-11-12 13:05:13 A A
افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن عملية سطو مسلح تعرض لها فرع البريد في بلدة مصمص اليوم الاحد، حيث أقدم مجهولون على السطو المسلح وسرقوا كمية من المال وفروا من المكان هاربين هذا وقد هرعت قوات معززة من الشرطة الى فرع البريد البلدي وباشرت باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث.
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