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مطبخ مقبلات صلصة النعناع..وصفة مبتكرة من الأطباق الجانبية اللذيذة

مطبخ

صلصة النعناع..وصفة مبتكرة من الأطباق الجانبية
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صلصة النعناع..وصفة مبتكرة من الأطباق الجانبية اللذيذة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-12 15:18:28 A A

المقادير
- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة
- النعناع : ملعقة صغيرة (أخضر)
- الفلفل الأخضر : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : ملعقة صغيرة
- بهار : ملعقة صغيرة (توابل شات مسالا)
طريقة التحضير
1. اخلطي جميع المكونات معاً في الخلاط وقدمي الصلصة باردة.


صورة توضيحية

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