صلصة النعناع..وصفة مبتكرة من الأطباق الجانبية اللذيذة
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المقادير
- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة
- النعناع : ملعقة صغيرة (أخضر)
- الفلفل الأخضر : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : ملعقة صغيرة
- بهار : ملعقة صغيرة (توابل شات مسالا)
طريقة التحضير
1. اخلطي جميع المكونات معاً في الخلاط وقدمي الصلصة باردة.
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