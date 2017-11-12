اصابة عامل (40 عامًا) بجراح بالغة الخطورة جراء سقوطه عن ارتفاع في نتسيرت عيليت

العامل سقط عن ارتفاع في شارع "هراف عوفاديا يوسيف" في مدينة نتسيرت عيليت

قال الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان عممه على وسائل الاعلام ووصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"إنّ بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة على الرقم 101 في لواء الجلبوع، حول سقوط عامل عن ارتفاع في شارع "هراف عوفاديا يوسيف" في مدينة نتسيرت عيليت، حيث هرع الطاقم الطبي الى المكان وقدّم الإسعافات الاولية لمصاب يبلغ من العمر 40 عامًا، والذي اصيب بجراح خطيرة ووصفت حالته على انها حرجة"، بحسب البيان.



مكان الحادث - تصوير الشرطة

من جانبها قالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:"نحو ظهيرة اليوم الاحد في نتسيرت عيليت باحدى ورشات البناء والعمل هناك وقع حادث تخلله وعلى ما يبدو سقوط عامل بالخمسينات من عمره سكان الناصرة من اعلى ركائز حديدية - سقالات , مما اسفر عن اصابته بالغا حول معها لتلقي العلاج بالمستشفى بينما تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لاخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد ( الصناعة والتجارة والتشغيل ) وفقا للمقتضى".