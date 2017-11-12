النجوم في حفل توزيع جوائز AWARDS-GOVERNORS بدورته التاسعة

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نجوم كثيرون حضروا إلى حفل الجوائز العالمية AWARDS-GOVERNORS في دورته التاسعة والذي أقيم في قاعة راي دولبي بول روم في هوليوود بولاية كاليفورنيا.



انجلينا جولي في المهرجان

وتألّق أشهر النجوم على السجادة الحمراء للحفل، ومن بين النجوم الذي حضروا المهرجان كانوا، إيما ستون، جينيفر لورانس وسلمى حايك وكان لأنجيلينا جولي إطلالة ملفتة بالأبيض.