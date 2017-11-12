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فنانين فن عالمي النجوم في حفل توزيع جوائز AWARDS-GOVERNORS بدورته التاسعة

فنانين

النجوم في حفل عالمي لتوزيع جوائز
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النجوم في حفل توزيع جوائز AWARDS-GOVERNORS بدورته التاسعة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-12 12:36:00 A A

نجوم كثيرون حضروا إلى حفل الجوائز العالمية AWARDS-GOVERNORS في دورته التاسعة والذي أقيم في قاعة راي دولبي بول روم في هوليوود بولاية كاليفورنيا.


انجلينا جولي في المهرجان

وتألّق أشهر النجوم على السجادة الحمراء للحفل، ومن بين النجوم الذي حضروا المهرجان كانوا، إيما ستون، جينيفر لورانس وسلمى حايك وكان لأنجيلينا جولي إطلالة ملفتة بالأبيض.

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