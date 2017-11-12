اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية صور- الفلبينيون يتظاهرون بالأحذية ضد زيارة ترامب

أخبار

الفلبينيون يتظاهرون بالأحذية ضد زيارة ترامب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

صور- الفلبينيون يتظاهرون بالأحذية ضد زيارة ترامب

رفع المتظاهرون الأحذية بوجه الشرطة للتعبيرعن احتجاجهم على زيارة ترامب للبلاد

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-12 13:13:47 A A

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفلبينية ومحتجين أمام السفارة الأمريكية، اليوم الأحد قبيل وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للعاصمة مانيلا خلال جولته الآسيوية، رافضين دخوله إلى الأراضي الفلبينية.


تظاهرة ضد ترامب في الفلبين

ورفع المتظاهرون الأحذية بوجه الشرطة للتعبيرعن احتجاجهم على زيارة ترامب للبلاد، وقد تظاهر مئات الفلبينيين أول أمس الجمعة، تحت شعار الإمبريالية الأمريكية إرهابية، والفلبين ليست للبيع تزامنا مع زيارته للبلاد. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 رجل: بعد طول انتظار حملت زوجتي | [3 قراءة]
2 يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم | [3 قراءة]
3 إنهيار جدار في بلدة المغار | [2 قراءة]
4 ميشال عون: غموض يكتنف وضع الحريري | [2 قراءة]
5 حمزة أبو شقرة في إعدادية الرازي أم الفحم | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [0 مشاركة]
3 إقصاء نادر يونس من عمله كرئيس لجنة التنظيم وادي عارة | [0 مشاركة]
4 الشرطة: مشتبه من رمات غان رسم صلبانًا معقوفة | [0 مشاركة]
5 الشرطة: مقدسية أقلّت أطفالها ورخصتها غير سارية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab