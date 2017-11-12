صور- الفلبينيون يتظاهرون بالأحذية ضد زيارة ترامب

رفع المتظاهرون الأحذية بوجه الشرطة للتعبيرعن احتجاجهم على زيارة ترامب للبلاد

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفلبينية ومحتجين أمام السفارة الأمريكية، اليوم الأحد قبيل وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للعاصمة مانيلا خلال جولته الآسيوية، رافضين دخوله إلى الأراضي الفلبينية.



تظاهرة ضد ترامب في الفلبين

ورفع المتظاهرون الأحذية بوجه الشرطة للتعبيرعن احتجاجهم على زيارة ترامب للبلاد، وقد تظاهر مئات الفلبينيين أول أمس الجمعة، تحت شعار الإمبريالية الأمريكية إرهابية، والفلبين ليست للبيع تزامنا مع زيارته للبلاد.