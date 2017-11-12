كندة علوش حامل أم مجرد شائعات؟

طالت الفنانة السورية كندة علوش، الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة ومنها شائعة حملها مؤخرًا من زوجها الفنان عمرو يوسف. كندة علوش، لم تعلق بشكل مباشر على هذه الأخبار ولكنها اكتفت بإعلان تعاقدها على بطولة فيلم البدلة، مع الفنان تامر حسني، والمنتظر بداية تصويره خلال شهر كانون الأول المقبل، وذلك كرد منها على هذه الشائعات التي ترددت حول حملها في شهرها الثاني.





كندة علوش

هذا ومن جانب آخر تستعد كندة علوش للتعاقد على مسلسل رمضاني جديد، تبدأ في تصويره بالتزامن مع الفيلم ولكنها تتكتم على الإعلان عن أي تفاصيل له، وعن اسم ومن سيشاركها البطولة.