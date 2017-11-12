هل عادت الفنانة المصرية عبير صبري إلى حجابها؟

الحقيقة أن الصورة كانت من كواليس مسلسل الطوفان التي تشارك به صبري والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا

أطلّت الفنانة المصرية عبير صبري بصورة فاجأت معجبيها وأثارت التساؤلات العديدة، لانّ صورتها التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع الانستجرام كانت صورتها بالحجاب.



عبير صبري وماجد المصري



وظهرت عبير صبري في الصورة برفقة الفنان ماجد المصري، وحصدت العديد من تعليقات جمهورها الذي تمنى عودتها للحجاب مرة أخرى. ولكن الحقيقة أن الصورة كانت من كواليس مسلسل الطوفان التي تشارك به صبري والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا.