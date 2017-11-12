اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي ناصيف زيتون يشارك في ماراثون بيروت

فنانين

ناصيف زيتون يشارك في ماراثون بيروت
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ناصيف زيتون يشارك في ماراثون بيروت

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-12 14:41:28 A A

أقيم صباح اليوم الأحد وبدعوة من رئيس الحكومة اللبنانية العماد ميشال عون، ماروثون بيروت للعام 2018، وكان من بين الفناني المشاركين النجم السوري ناصيف زيتون.


ناصيف بعد وصلته الغنائية

حيث قدّم ناصيف باقة من أجمل أغانيه بعد انتهاء الماراثون البلدي والذي استقطب فئة كبيرة من الشباب من فءات عمرية مختلفة وجميعهم توحدوا على محبة لبنان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم | [3 قراءة]
2 ميشال عون: غموض يكتنف وضع الحريري | [2 قراءة]
3 حمزة أبو شقرة في إعدادية الرازي أم الفحم | [2 قراءة]
4 أم الفحم: طلاب وادي النسور يتطوعون للتنظيف | [2 قراءة]
5 انتخاب مجلس طلاب في المدرسة الإعدادية يافة الناصرة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [0 مشاركة]
3 أصالة الاجداد ويوم الزيت والزيتون في الأخوة جلبوع | [0 مشاركة]
4 رئيس حكومة كتالونيا المُقال يسلم نفسه لشرطة بلجيكا | [0 مشاركة]
5 الشرطة: تقديم لائحة اتهام ضد فلسطيني غدًا | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab