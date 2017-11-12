ناصيف زيتون يشارك في ماراثون بيروت
اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
أقيم صباح اليوم الأحد وبدعوة من رئيس الحكومة اللبنانية العماد ميشال عون، ماروثون بيروت للعام 2018، وكان من بين الفناني المشاركين النجم السوري ناصيف زيتون.
ناصيف بعد وصلته الغنائية
حيث قدّم ناصيف باقة من أجمل أغانيه بعد انتهاء الماراثون البلدي والذي استقطب فئة كبيرة من الشباب من فءات عمرية مختلفة وجميعهم توحدوا على محبة لبنان.
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك