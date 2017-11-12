ناصيف زيتون يشارك في ماراثون بيروت

أقيم صباح اليوم الأحد وبدعوة من رئيس الحكومة اللبنانية العماد ميشال عون، ماروثون بيروت للعام 2018، وكان من بين الفناني المشاركين النجم السوري ناصيف زيتون.



ناصيف بعد وصلته الغنائية

حيث قدّم ناصيف باقة من أجمل أغانيه بعد انتهاء الماراثون البلدي والذي استقطب فئة كبيرة من الشباب من فءات عمرية مختلفة وجميعهم توحدوا على محبة لبنان.