إحياء ذكرى إنتهاء الحرب العالمية الأولى فى بريطانيا
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منذ يوم أمس السبت بدأت بريطانيا بإحياء الذكرى الـ99 لتوقيع هدنة 11 نوفمبر عام 1918، التى وضعت حدا للحرب العالمية الأولى، بعد أربع سنوات من المعارك الطاحنة لأحد أسوأ الصراعات فى تاريخ الإنسانية.
كما بدأت الفعاليات بوقوف البريطانيون دقيقتي صمت إحياء لذكرى قتلى الحرب العالمية الأولى فيما يعرف باسم "يوم الهدنة". وأطلت العائة الملكية في هذه المناسبة حيث ارتدوا جميعهم اللون الأسود.
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