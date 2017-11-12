الشرطة: اعتقال مشتبه بمحاولة السطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح في عرابة

الشرطة:

اعمال البحث وراء المشتبه الثاني الهارب جارية وسط التحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "صباح اليوم الاحد في عرابة بالشمال وعلى ما يبدو تم تنفيذ محاولة سطو مسلح على مالك محل تجاري لتبديل العملات وذلك من قبل مشتبهين بالعشرينات من اعمارهما وتحت تهديد السلاح جنبا الى جنب مع تمكن الشرطة بمساعدة مواطنين من القاء القبض على احدهما واعمال البحث وراء المشتبه الثاني الهارب جارية وسط التحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات" إلى هنا نص البيان.