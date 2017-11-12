ناهض خازم يعلن ترشحه لرئاسة بلدية شفاعمرو في الانتخابات القادمة

ناهض خازم:

سأقدم كل ما بوسعي من أجل شفاعمرو

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قال رئيس بلدية شفاعمرو السابق ناهض خازم لموقع العرب أنّه: "أعلن عن ترشّحه لرئاسة البلدية من جديد في الانتخابات القادمة في العام 2018".



ناهض خازم

وأكّد ناهض خازم بأنّه: "سيسعى لأنّ يطور البلد وأن يقدم لها كل ما يستطيع من خدمات في الدورة القادمة بحالة انتخب واستلم الرئاسة في المدينة".