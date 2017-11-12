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الناصرة والقضاء غرناطة تشارك في المؤتمر السادس للتراث الشعبي
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كلية غرناطة تشارك في المؤتمر السادس للتراث الشعبي الفلسطيني

كلية غرناطة:

شاركت كلية غرناطة في المؤتمر الذي تضمن العديد من المحاور والمحاضرات وعرض الابحاث الأكاديمية في مجال الهوية والتراث

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-12 09:06:34 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كلية غرناطة جاء فيه ما يلي: "تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس عقدت جامعة القدس المفتوحة هذا الأسبوع مؤتمرها العلمي السادس للتراث الشعبي بعنوان "مؤتمر التراث الشعبي في محافظة جنين والجليل: هوية وانتماء". وذلك بحضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ والدكتور رامي الحمد الله ممثلا لفخامة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور يونس عمرو ومحافظ محافظه جنين اللواء ابراهيم رمضان، وقد شاركت كلية غرناطة في المؤتمر الذي تضمن العديد من المحاور والمحاضرات وعرض الابحاث الأكاديمية في مجال الهوية والتراث".


خلال المشاركة

وأضاف البيان: "اما المحور الاول: فتم بجلستين متزامنتين بعنوان: انماط التراث الشعبي والقيم الإنسانية الدينية والوطنية في التراث الشعبي الفلسطيني والمخاطر التي تهدده وسبل الحفاظ عليه، وكانت الجلسة الاولى برئاسة الدكتور طه امارة رئيس كلية غرناطة والجلسة الثانية برئاسة الدكتور ابراهيم الربابعة وقد عرص الباحثون موجزاً ل 13 بحثاً في إطار انماط التراث".

واختتم البيان: "أما المحور الثاني: فكان بعنوان الابداع الفني وقضايا المرأة في التراث الشعبي وتم ايضا بجلستين متزامنتين وعرض الباحثون موجزاً لعشره ابحاث. أما الجلسة الختامية فترأسها الدكتور حسني عوض حيث قام بقراءة البيان الختامي والتوصيات والتكريم. وبعد المؤتمر اقيم مهرجاناً للفن الشعبي الفلسطيني، حيث شارك فيه العديد من الفرق الفنية من الضفة الغربية وعرب الداخل" إلى هنا نصّ البيان.

  

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