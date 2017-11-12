شرطة السير في حملة على الطرق في المثلث الجنوبي
شرطة السير تتواجد على مدخل قلنسوة الرئيسي وتفحص المسافرين المتجهين لجهة الجنوب
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تنتشر منذ ساعات الصباح شرطة السير في الطيبة وقلنسوة واماكن اخرى ذلك ضمن حملة لفحص السيارات ورخص القيادة. جدير بالذكر ان شرطة السير تتواجد على مدخل قلنسوة الرئيسي وتفحص المسافرين المتجهين لجهة الجنوب (الطيبة)، تتواجد على مدخل الطيبة عند الجسر وتفحص السائقين الخارجين من الطيبة للجهة الشمالية باتجاه نتانيا.
حملة الشرطة على الطرق في المثلث
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