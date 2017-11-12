مولود الحوت: حاول أن تستجمع قواك لمواجهة المشاكل.



مهنيًا: الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.

صحيًا: لا تدع سيف الإرهاق مُصْلَتًا على صحتك، بل مارس المشي يوميًا إذا استطعت ذلك.