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ابراج الحوت حاول أن تستجمع قواك لمواجهة المشاكل

ابراج

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حاول أن تستجمع قواك لمواجهة المشاكل

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-12 08:31:19 A A

مولود الحوت: حاول أن تستجمع قواك لمواجهة المشاكل.

مهنيًا: الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.
عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.
صحيًا: لا تدع سيف الإرهاق مُصْلَتًا على صحتك، بل مارس المشي يوميًا إذا استطعت ذلك.  

 

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