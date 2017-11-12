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أخبار محليات الشرطة: وفاة سالم الأعسم (49 عامًا) من تل السبع متأثرًا بجراحه جراء حادث عمل قبل أيام

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النقب وفاة سالم الأعسم (49 عامًا) من تل السبع
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الشرطة: وفاة سالم الأعسم (49 عامًا) من تل السبع متأثرًا بجراحه جراء حادث عمل قبل أيام

الشرطة: 

وفقا للمقتضى وبموافقة العائلة من المقرر تحويل جثة المرحوم لاحقا الى معهد الطب للعدلي بابو كبير للجزم باسباب وظروف الوفاة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-12 07:42:30 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "استمرارا لحادث العمل الذي حصل يوم 7.11.17 في ورشة بناء بتل ابيب وتخلله سقوط العامل سالم الاعسم (49 عاما) من سكان تل السبع من علو مما اسفر عن اصابته بجروح احيل على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى اعلن مؤخرا بالمستشفى عن وفاته - للفقيد الرحمة، هذا ووفقا للمقتضى وبموافقة العائلة من المقرر تحويل جثة المرحوم لاحقا الى معهد الطب للعدلي بابو كبير للجزم باسباب وظروف الوفاة" إلى هنا نصّ البيان. 

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