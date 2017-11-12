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جامعات / مدارس اخبار المدارس اليوم الأحد: منظمة المعلمين تبدأ إضرابها في المدارس فوق الابتدائية

جامعات / مدارس

اليوم الأحد: منظمة المعلمين تبدأ إضرابها
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اليوم الأحد: منظمة المعلمين تبدأ إضرابها في المدارس فوق الابتدائية

منظمة المعلمين:

سيتم اتخاذ خطوات بعد الجلسة التي ستقام مع ممثلين عن وزارة المالية

كمل عطيلة:

وزارة التّربية تعلن بأن التّعليم في المدارس الإعداديّة سينتظم كالمعتاد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-12 07:18:19 A A

قررت منظمة المعلمين في إسرائيل الإضراب، ابتداء من اليوم الأحد، في المدارس فوق الابتدائية (المدارس الثانوية والإعدادية)، وذلك في اعقاب نزاع العمل بخصوص رواتب المعلمين. وجاء على لسان منظمة المعلمين أنّه "سيتم اتخاذ خطوات بعد الجلسة التي ستقام مع ممثلين عن وزارة المالية".

وجاء في بيان كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط العربي أنّ:"وزارة التّربية تعلن بأن التّعليم في المدارس الإعداديّة سينتظم كالمعتاد. الوزارة تؤكّد بأنّها مستمرّة بالمفاوضات مع منظّمة المعلّمين بكل جديّة لضمان حصول المعلّمين على أجر يناسب مكانتهم المهنيّة".
 

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