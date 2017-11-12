طلاب من المثلث الجنوبي: مطالب المعلمين مشروعة لكنّ الإضراب يمس بمصلحتنا

رئيس لجنة الطلبة في ثانوية عتيد الطيبة نديم مصاروة:

هنالك وسائل اخرى التي يمكن لنقابة المعلمين ان تستخدمها مثل التوجه للقضاء او نضال شعبي، وغيرها من الطرق الأخرى، اما ان يقرروا اضراب المدارس فهذا قرار مرفوض بتاتا

رفض طلاب من منطقة المثلث الجنوبي الإضراب الإنذاري في كافة المدارس الثانوية الذي دعت اليه نقابة المعلمين اليوم الأحد، لعدم نجاح المفاوضات حول رفع معاشات المعلمين والمعلمات، مشيرين الى ان الإضراب يمس بالطلبة بشكل مباشر.

في الفيديو التالي الطالب نديم مصاروة





رئيس لجنة الطلبة في ثانوية عتيد الطيبة نديم مصاروة قال: "صحيح ان مطلب المعلمين والمعلمات على حق، لكننا نرفص قرار اضراب المدارس، لأن هذه الخطوة تمس بنا بشكل مباشر ولن تجد نفعا. هناك امتحانان والتزامات اخرى التي من المفروض ان نقوم بها، لكن الإضراب سيعرقل المسيرة التعليمية، وسيسبب لنا ضغط كبير، خاصة اننا في مرحلة امتحانات بجروت".

ثم قال: "هنالك وسائل اخرى التي يمكن لنقابة المعلمين ان تستخدمها مثل التوجه للقضاء او نضال شعبي، وغيرها من الطرق الأخرى، اما ان يقرروا اضراب المدارس فهذا قرار مرفوض بتاتا".





كما قال: "اليوم اضربوا المدارس لكن من جهة اخرى لم يأخذوا بعين الإعتبار مصلحة الطلبة، فقد تركوا بدون اي اطار. اليوم ستجد طلاب في المقاهي والشوارع واماكن اخرى، بدلا من ان نكون في مقاعد الدراسة. نحن نؤكد انه في حال وان تكررت مثل هذه الأضرابات فسوف نتوجه للدراسة ولن نلتزم بها".

الطالب ادهم محمد غزاوي رئيس مجلس الطلبة في المدرسة الشاملية قال: "المعلمين والمعلمات على حق، لكن على نقابة المعلمين ان تبحث عن وسائل اخرى للنضال لتحقيق مطالبهم وليس الإضراب، الذي سيكون له ابعاد سلبية جدا على الطلبة، من حيث خسارة مواد تعليمية وتأجيل امتحانات وامور اخرى كان مخطط لها".



وواصل حديثه قائلا: "في نهاية المطب الطلاب والطالبات هم من سيدفعون الثمن مقابل قرار الإضراب، وسيضطر الطاقم التعليمي تعويض هذه الأيام في ايام العطل، وعمليا هذه النتائج ستسبب لنا ضغوطات كبيرة. امل ان لا تتكرر مثل هذه الإضرابات وان نرى خطوات افضل وانجح".

طلبة اخرون اشاروا:" لا يمكم استخدام الطلبة كسلعة من اجل تحقيق مطالب نقابة المعلمين. الإضرابات ستصر بالطلبة وبشكل كبير، لذلك المسؤولين ان يأخذوا هذا الجانب بالحسبان لا ان يهتموا فقط في الجوانب التي تخصهم فقط".



الطالب نديم مصاروة