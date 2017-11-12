اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات قلنسوة: اطلاق رصاص وحرق سيارة وحالة من القلق والاستنكار

أخبار

المثلث الجنوبي قلنسوة: اطلاق رصاص وحرق سيارة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قلنسوة: اطلاق رصاص وحرق سيارة وحالة من القلق والاستنكار

عدد من السكان:

إلى متى هذا الاستهتار، ومتى يمكن العيش بامان، وكيف يمكن وقف مسلل العنف والجرائم

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-12 07:44:54 A A

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الفائتة على إطلاق وابل من الرصاص واضرام النيران بسيارة في قلنسوة والتسبب باضرار دون تسجيل اي اصابات. هذا وقد اثارت هذه الأعمال حالة من الإستنكار الشديد لدى السكان، حيث اشاروا "الى ان اطلاق الرصاص ارعب عدد كبير من السكان، وجعل الأطفال يصرخون ويبكون من شدة الخوف".



ثم قالوا: "إلى متى هذا الاستهتار، ومتى يمكن العيش بامان، وكيف يمكن وقف مسلل العنف والجرائم". هذا وقد كتب لنا احد السكان: "اخجلوا على انفسكم وكفى عنفا. نحن نعيش بحالة حرب، وقد اصبحت حياتنا مهددة بالخطر. الرصاص الذي اطلق في ساعات الليل كأننا في ساحة حرب".

هذا وقد حضرت الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق والبحث عن الفاعلين الذين لاذوا بالفرار. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غدًا: منظمة المعلمين تعلن الإضراب | [3 قراءة]
2 يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم | [3 قراءة]
3 صورة كارول سماحة وإبنتها تشعل مواقع التواصل | [2 قراءة]
4 أنغام تلتقي جمهورها في دبي بليلة رومانسية..صور | [2 قراءة]
5 مجلس كفرمندا: إعادة بناء الشارع الرئيسي | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [0 مشاركة]
3 بعد الغسق/ بقلم: أسيل منصور | [0 مشاركة]
4 طقس لانتحار الروح/ صالح أحمد | [0 مشاركة]
5 إصابة رجل جراء انقلاب شاحنة قرب مفرق نبوت | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab