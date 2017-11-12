قلنسوة: اطلاق رصاص وحرق سيارة وحالة من القلق والاستنكار

عدد من السكان:

إلى متى هذا الاستهتار، ومتى يمكن العيش بامان، وكيف يمكن وقف مسلل العنف والجرائم

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الفائتة على إطلاق وابل من الرصاص واضرام النيران بسيارة في قلنسوة والتسبب باضرار دون تسجيل اي اصابات. هذا وقد اثارت هذه الأعمال حالة من الإستنكار الشديد لدى السكان، حيث اشاروا "الى ان اطلاق الرصاص ارعب عدد كبير من السكان، وجعل الأطفال يصرخون ويبكون من شدة الخوف".





ثم قالوا: "إلى متى هذا الاستهتار، ومتى يمكن العيش بامان، وكيف يمكن وقف مسلل العنف والجرائم". هذا وقد كتب لنا احد السكان: "اخجلوا على انفسكم وكفى عنفا. نحن نعيش بحالة حرب، وقد اصبحت حياتنا مهددة بالخطر. الرصاص الذي اطلق في ساعات الليل كأننا في ساحة حرب".

هذا وقد حضرت الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق والبحث عن الفاعلين الذين لاذوا بالفرار.