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أخبار محليات حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-12 07:46:12 A A

أفاد الراصد الجوي اليوم الأحد أنّ الجو يكون غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.


صورة توضيحيّة

الأثنين 13.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

الثلاثاء 14.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية .

الاربعاء 15.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.. 

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