حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

أفاد الراصد الجوي اليوم الأحد أنّ الجو يكون غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.



صورة توضيحيّة

الأثنين 13.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

الثلاثاء 14.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية .

الاربعاء 15.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية..