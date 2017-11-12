حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
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أفاد الراصد الجوي اليوم الأحد أنّ الجو يكون غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.
صورة توضيحيّة
الأثنين 13.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.
الثلاثاء 14.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية .
الاربعاء 15.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية..
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