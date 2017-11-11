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رياضة وشباب رياضة محلية مدرب مكابي عرب النجيدات يستقيل خلال استراحة ما بين الشوطين

رياضة وشباب

المغار والقضاء مدرب مكابي عرب النجيدات يستقيل خلال استراحة
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مدرب مكابي عرب النجيدات يستقيل خلال استراحة ما بين الشوطين

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-11 22:21:41 A A

أقدم مئير أراما، مدرب فريق مكابي أحمد عرب النجيدات، على تقديم استقالته خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة أمام فريق مكابي جمال عين ماهل، وانتهت بفوز المهلاويين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". فعند اعطائه التعليمات للاعبيه في غرفة الملابس بعد نهاية الشوط الأول بتفوق عين ماهل بهدف دون مقابل، فقد وقع خلاف بينه وبين أحد اداريي فريق عرب النجيدات، فأعلن أراما عن تقديم استقالته وترك أرض الملعب فورا، ليتولى اللاعب محمد زكي نجيدات تقديم التعليمات لزملائه. ورفض أراما التحدث الى وسائل الاعلام، حيث لم يرد على اتصالاتنا ورسائلنا. أما رائد نجيدات، رئيس ادارة الفريق، فأكد على أن تصرف الاداري غير مقبول، لكن أيضا تصرف أراما غير مقبول ومرفوض رفضا قاطعا. وتابع أنه كان يتوجب على المدرب البقاء حتى نهاية المباراة وبعدها اعلان استقالته. وأضاف أنه سيتم الاتفاق مع مدرب بديل، حيث يعتبر العاد بار أون ورامي أبو العيلة من أكثر الأسماء المطروحة لتدريبه.

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