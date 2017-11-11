فلاديمير بوتين يصف اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية بأنه أوهام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت ان اتهام بلاده بالتدخل في الانتخابات الأميركية عبر التواصل مع فريق حملة دونالد ترامب هي مجرد "أوهام" وتحركها اعتبارات السياسة الداخلية الأميركية.وقال بوتين "كل ما يتعلق بما يسمى الملف الروسي في الولايات المتحدة هو انعكاس للنزاعات السياسية الداخلية المستمرة"، مضيفا ان المزاعم بان ابنة اخته التقت مستشار ترامب السابق جورج بابادوبولوس هي "ضرب من الأوهام".