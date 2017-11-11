القدس: مصرع الشاب معتصم بكيرات (22 عامًا) من صور باهر بحادث دراجة نارية

تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

لقي الشاب معتصم محمد ابراهيم بكيرات (22 عامًا)، من صور باهر في مدينة القدس، مصرعه ، مساء السبت، مثأثرا بجراحه اثر حادث طرق مؤسف .وكان الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء افاد أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا حول انقلاب دراجة نارية على شارع 386 قرب ايفن سبير، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (20 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة، وهو فاقد الوعي وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم " وفقًا للبيان.

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء السبت بمنطقة القدس على شارع رقم 386 ما بين تسور هداسا وعين كارم وقع حادث طرق ذاتي دامي تخلله وعلى ما يبدو انزلاق دراجة نارية وتدحرجها الى هاوية ومما اسفر عن اصابة سائقها (معتصم بكيرات) مقدسي من صور باهر (22 عاما) بالغا ما لبث ان توفي على اثرها لاحقا بالمستشفى - للفقيد الرحمة. هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات".