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أخبار محليات مصرع شخص بحادث دهس على شارع 40 بالقرب من مطار بن غوريون في اللد

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مدن الساحل مصرع شخص بحادث دهس على شارع 40 بالقرب من مطار بن غوري
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مصرع شخص بحادث دهس على شارع 40 بالقرب من مطار بن غوريون في اللد

 تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-11 19:00:27 A A

 لقي شخص (50 عامًا) مصرعه ، بعد تعرضه للدهس مساء السبت على شارع 40 بالقرب من مطار بن غوريون بجانب مدينة اللد. وكانت طواقم الاسعاف ومنها ايحود هتسلا، قد حاولوا انقاذ حياة المصاب وتم اقرار وفاته في المكان. 

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم السبت في المركز على شارع رقم 40 قرب مفترق اللد اتجاه الشمال وقع حادث طرق دامي تخلله وعلى ما يبدو تعرض عابر طريق للدهس من قبل سيارة عابرة ومما اسفر عن مصرع الاول - للفقيد الرحمة.هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".

צילום: דוברות איחוד הצלה 

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