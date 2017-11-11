انتخاب مجلس طلاب في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة

وصل الى موقع العرب البيان التالي:"إيمانًا منها بأهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتنمية الروح القيادية لدى طلابنا، وفي جو من المحبة والتسامح وحرية الاختيار واحترام الرأي الآخر، كما وفي كل سنة نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة انتخابات محوسبة لرئاسة مجلس الطلاب حيث جرت الانتخابات بإشراف وتحضير معلمة الحاسوب تمييز علي الصالح ومركزة الفعاليات اللامنهجية المربية جمانة علي الصالح ومرافقة مجلس الطلاب وتعاون المعلمين والمعلمات. سبقت الانتخابات حملة دعائية حيث قام المرشحون بإعداد ملصقات ودعايات انتخابية وتعليق يافطات، وفتحت المدرسة المجال أمام الطلاب المتنافسين وكل مرشح قام بعرض برنامجه بشكل حر وواضح أمام الطلاب.".





وقد تنافس على هذا المنصب خمسة طلاب وهم: ماريا سرحان التاسع (أ)، سراج نخاش التاسع (أ)، أحمد عمرو التاسع (ب)، إيهاب خطيب التاسع (ج)، جوانا خليلية التاسع (و).

وفي طابور الصباح جرت مناظرة لجميع المشاركين والطلاب المرشحين بإشراف المربي كيلاني كيلاني بعد ذلك توجهت الصفوف إلى غرفة الحاسوب للمشاركة للاقتراع بروح رياضية وأخوية بين كافة المرشحين متقبلين قرار الطلاب.

وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع أسفرت النتائج عن فوز الطالب إيهاب خطيب من الصف التاسع (ج) بمنصب رئيس مجلس الطلاب.

مدير المدرسة الاستاذ مشهور عباس والاستاذ نور الدين مصالحة نائب المدير هنأوا الفائز وأثنوا على روح المحبة والتعاون التي سادت بين المرشحين وانعكست على المدرسة خلال اسبوع الانتخابات متمنين للفائز النجاح والتوفيق وعملًا مثمرًا في تحقيق برامج وأهداف للسنة الدراسية الحالية، وقال مدير المدرسة: "إن الهدف من هذه الانتخابات هو أن يمر الطلاب في هذه التجربة الديمقراطية التي من خلالها يتم التمرن على قضية الانتخابات بروح رياضية وإتخاذ قرار الاختيار المناسب، كما وأكد أننا في هذه المدرسة نعمل على صقل شخصية طلابنا ليكونوا ذوي قدرات قيادية في المستقبل وأيضًا دمج الطلاب ومشاركتهم في الفعاليات اللامنهجية التي تُخرج الطلاب من الأجواء التعليمية الروتينية، وتوجه بالشكر لجميع المعلمين والمعلمات والقائمين على مجهودهم في تنظيم هذا اليوم وكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية في المدرسة".

تجدر الإشارة أنه قد جرت الانتخابات بنزاهة وصدق حيث تنافس الطلاب بأجواء حملت في طياتها روح التسامح والديمقراطية.

وفي الختام بهذه المناسبة وبأجواء من الفرح قام الفائز بتوزيع الحلوى على جميع الطلاب والهيئة التدريسية.