الناصرة والقضاء العشرات يشاركون بوقفة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح
العشرات يشاركون بوقفة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح على دوار الرينة
حمل المشاركون في الوقفة صور الشيخ رائد صلاح واللافتات المنددة بسياسة الاعتقال
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جرت بعد ظهر اليوم السبت، على دوار الرينة ، وقفة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح المسجون في السجون الإسرائيلية منذ أشهر.وتاتي هذه المبادرة بدعوة من الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى ضمن الحملة الدولية لنصرة الشيخ الأسير. هذا وحمل المشاركون في الوقفة صور الشيخ رائد صلاح واللافتات المنددة بسياسة الاعتقال معتبرين على أن اعتقال الشيخ رائد صلاح جاء ضمن سياسة الملتحقة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني.
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