العشرات في وقفة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح على مدخل أم الفحم

تاتي هذه المبادرة بدعوة من الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى ضمن الحملة الدواية لنصرة الشيخ الأسير

يتظاهر في هذه الساعة العشرات من أهالي مدينة أم الفحم وبلدات وادي عارة عند مدخل مدينة أم الفحم وذلك في وقفة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح المسجون في السجون الإسرائيلية منذ أشهر.





وتاتي هذه المبادرة بدعوة من الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى ضمن الحملة الدواية لنصرة الشيخ الأسير. هذا ويحمل المشركون في الوقفة صور الشيخ رائد صلاح واللافتات المنددة بسياسة الاعتقال معتبرين على أن اعتقال الشيخ رائد صلاح جاء ضمن سياسة الملتحقة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية ضد الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني.



خلال التظاهرة