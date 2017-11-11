إنهيار جدار في بلدة المغار
اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
قال مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، عصر اليوم السبت، إنّه:"تمّ استلام بلاغ حول انهيار جدار في بلدة المغار مع احتمال وجود عالقين. وعليه،هرعت إلى المكان طواقم اطفاء وانقاذ من محطة تسلمون"، بحسب البيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك