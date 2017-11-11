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رياضة وشباب رياضة محلية إدارة فريق هبوعيل عرعرة تتفق مع المدرب عيسى نجيدات

رياضة وشباب

وادي عارة هبوعيل عرعرة يتفق مع المدرب عيسى نجيدات
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إدارة فريق هبوعيل عرعرة تتفق مع المدرب عيسى نجيدات

عيسى نجيدات استقال من تدريب فريق مكابي اخاء اكسال، المتنافس في نفس الدرجة والمنطقة

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-11 14:37:02 A A

اتفقت ادارة فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة مع المدرب عيسى نجيدات، ليقود تدريبات الفريق حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". بذلك يستبدل المدرب المستقيل رسلان يونس، علما أن عيسى نجيدات كان قد استقال من تدريب فريق مكابي اخاء اكسال، المتنافس في نفس الدرجة والمنطقة. 


المدرب عيسى نجيدات مع ادارة فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة 

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