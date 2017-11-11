إدارة فريق هبوعيل عرعرة تتفق مع المدرب عيسى نجيدات

عيسى نجيدات استقال من تدريب فريق مكابي اخاء اكسال، المتنافس في نفس الدرجة والمنطقة

اتفقت ادارة فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة مع المدرب عيسى نجيدات، ليقود تدريبات الفريق حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". بذلك يستبدل المدرب المستقيل رسلان يونس، علما أن عيسى نجيدات كان قد استقال من تدريب فريق مكابي اخاء اكسال، المتنافس في نفس الدرجة والمنطقة.



المدرب عيسى نجيدات مع ادارة فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة