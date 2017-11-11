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د. سليمان اغبارية: مماطلات النيابة العامة تهدف إلى الضغط على عشاق الأقصى وعائلاتهم

المحكمة المركزية رفعت جلسة الخميس إلى تاريخ 16/12/2017

الدكتور سليمان أحمد اغبارية:

يعتقدون أننا سنتراجع أو نوافق على مساومات معينة في الملف، وكل هذه المماطلات والتأجيل لن تمنعنا من إدارة هذا الملف حتى النهاية

النيابة العامة لا تملك إلا من يتم توجيهها إليه من قبل الجهات السياسية والأمنية والتي تشرف فعليا على مجمل الملف باعتقادنا

تسعى المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذه الممارسات إلى إفراغ المسجد الأقصى وفرض شروطها في ظل الواقع الإقليمي العربي، لذلك نناشد أهلنا في الداخل في نصرة الأقصى وشد الرحال إليه

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من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-11-11 14:37:02 A نشر: 2017-11-11 14:37:02 A