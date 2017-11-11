مجلس واحة الصحراء يضع خطة لتطوير مناطق صناعية مشتركة

جاء في البيان:

رئيس المجلس الاقليمي واحة الصحراء ابراهيم الهواشلة عقد جلسة في مقر وزارة الاقتصاد في القدس لمناقشة تطوير المناطق الصناعية التابعة للمجلس

طرح رئيس المجلس رؤيته امام الحضور لتطوير مناطق واحة الصحراء مؤكداً على اهمية التعامل مع قضية البدو في النقب بحساسية بالغة

عمّم عبد المطلب الاعسم، الناطق الرسمي باسم المجلس الاقليمي واحة الصحراء، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"عقد، نهار الأربعاء، رئيس المجلس الاقليمي واحة الصحراء، السيد ابراهيم الهواشلة جلسة في مقر وزارة الاقتصاد في القدس لمناقشة تطوير المناطق الصناعية التابعة للمجلس، والتي تخدم كافة مناطق المجلس من بير هداج الى قصر السر على خطي 40 و 25 في النقب، بالاضافة الى القرى المجاورة".



خلال الاجتماع

وأضاف البيان:"والتقى رئيس المجلس مع السيد يجئال تسرفاتي، مدير مديرية المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، حيث استمع الاخير الى احتياجات المجلس الاقليمي، وخطط الرئيس لتطوير المناطق الصناعية في ابو قرينات وبير هداج من اجل بدء تسويق القسائم وجلب الاستثمار لاقامة مصانع وتوفير اماكن عمل جديدة لسكان قرى واحة الصحراء والمناطق المجاورة".

وتابع البيان:"وقد طرح رئيس المجلس رؤيته امام الحضور لتطوير مناطق واحة الصحراء مؤكداً على اهمية التعامل مع قضية البدو في النقب بحساسية بالغة وتفهم مجتمع يمر في مرحلة انتقالية، دون ان تفرض عليه قرارات بالقوة للانتقال الى تجمعات سكنية وباستخدام اساليب الهدم والترحيل. كذلك اكد رئيس المجلس على ضرورة تشغيل العمال البدو في النقب بشكل مباشر في المصانع والشركات، "اذا اردنا ان يتحسن وضع الناس الاقتصادي في النقب، على وزارة الاقتصاد تشجيع تشغيل العمال بشكل مباشر بدون وسطاء او مقاولين"، قال الهواشلة خلال الاجتماع".

وزاد البيان:"وقال يجئال تسرفاتي، ان وزارة الاقتصاد خصصت لدعم مناطق صناعية في واحة الصحراء 37 مليون شيكل، مع رزم دعم للمستثمرين لاقامة مصانع ضخمة تستوعب عدد كبير من العاملين والعاملات من الوسط البدوي".

واختتم البيان:"يذكر أنّ المنطقة الصناعية في ابو قرينات تتقدم بوتيرة مُرضية، حيث تم تسويق قرابة 24 قسيمة من اصل 80 قسيمة في المرحلة الاولى، ويعمل المجلس الاقليمي واحة الصحراء على استقطاب شركات الاستثمار لاقامة مشاريع كبرى تستوعب اكبر عدد من العمال. كذلك يتم التقدم في تخطيط المنطقة الصناعية في بير هداج، بالاضافة الى طرح مجلس واحة الصحراء رؤيا مستقبلية لمناطق صناعية بالشراكة مع عرعرة النقب على خط 25 ومع رمات نيقب على خط 40، لخدمة السكان البدو في النقب"، إلى هنا البيان.