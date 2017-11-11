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جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: تكريم المربي عادل اغبارية بعد تقاعده
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أم الفحم: حفل تكريم المربي عادل رجا اغبارية بعد تقاعده

حضر الحفل لفيف من أعضاء الهيئة التدريسية، الذين شكروا المربي عادل رجا وأشادوا بإنجازات المعلم ومدى تقديرهم لهذه الشخصية وتميزه في مجال التربية والتعليم ورجوا له حياة سعيدة هو وجميع افراد اسرته وخاصة زوجته

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 14:08:59 A A

بدعوة من لجنة المعلمين والمعلمات وبمشاعر تزخر بالمحبة اجتمعت كلمة مدرسة خديجة الثانوية إدارة ومعلمين ومعلمات على اجراء حفل تكريمي للمربي الفاضل الاستاذ عادل رجا اغبارية والذي احيل الى التقاعد بعد أن أمضى أعواما مديدة في خدمة العلم وطلابه وطالباته فقد اقيم الحفل التكريمي في مدرسة خديجة الثانوية النموذجية للبنات في أم الفحم.


خلال التكريم

حيث قامت لجنة المعلمين والمعلمات بدعوة المعلم المتقاعد عادل رجا اغبارية هو وزوجته من قبل الادارة المدرسية للاحتفاء به، وقد تحدث نائب مدير المدرسة الاستاذ الشيخ نائل فواز (نيابة عن المدير محمد انيس) عن مناقب المعلم وما قدمه من خدمة في سبيل العلم وطلابه وطالباته وما اتصف به من اخلاق حميدة وعطاء مستمر على مدى تلك الاعوام وتميّزه بعلاقاته الطيبة مع جميع افراد الهيئة التدريسية والادارة المدرسية, ثم رجا للمعلم حياة جديدة ذاكرا أنّه كان جزءا لا يتجزأ من الهيئة التدريسية قبل التقاعد وأن المدرسة بيته وأن المعلمين اخوته حتى بعد تقاعده.

هذا وحضر الحفل لفيف من أعضاء الهيئة التدريسية، الذين شكروا المربي عادل رجا وأشادوا بإنجازات المعلم ومدى تقديرهم لهذه الشخصية وتميزه في مجال التربية والتعليم ورجوا له حياة سعيدة هو وجميع افراد اسرته وخاصة زوجته.

يذكر ان المدرسة ممثلة بلجنة المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية فيها قد قدمت للمحتفى به درعا خاصا وساعة قيمة وباقات من الورود بهذه المناسبة, كما وتميزت بعرض فيلم قصير(اعدته المربية زهور محاميد) يستعرض اهم المحطات في السيرة التعليمية للمربي عادل رجا شملت شرائح بوربوينت والبوما من الصور المختلفة واللقطات المميزة لهذا المعلم خلال عمله ونشاطاته في المدرسة. واختتم هذا الحفل بغداء مميز للحضور أقيم على شرف المعلم المحتفى به الاستاذ عادل رجا, مما أثلج صدره هو وكريمته ام محمد.

وفي الختام شكر المعلم عادل رجا جميع أعضاء الادارة المدرسية الهيئة التدريسية بالكامل على تعاونهم لإنجاح وانجاز التكريم ورجا لهم حياة مليئة بالسعادة وثمن لهم هذه اللفتة الكريمة, وقدر لهم اقرارهم بما قدم للمدرسة. 

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