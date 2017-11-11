الرجل القوس: عاطفي ورومانسي ويفعل المستحيل من أجل سعادة الشريك

يعتبر مولود برج القوس مولودًا عاطفيًا جدًا، ورومانسيًا جدًا، فهو يقدّر العلاقة والانسجام، الذي من خلاله يسعى إلى تكوين أسرته الصغيرة، وقد يذهب مولود القوس إلى حد التطرف والإسراف، من أجل جعل شريك الحياة سعيدًا، وهو لا يعتبرها تضحية وذلك بسبب أحاسيسه وعواطفه القوية، ولديه رغبة شديدة في مشاركة حياته وأحلامه مع شخص مميز بالنسبة له.



صورة توضيحيّة

يفضّل مولود برج القوس الصداقات طويلة الأمد، وكذلك العلاقات العاطفية طويلة الأمد، وبالنسبة للمرأة القوس فيرى الرجال بها بأنها امرأة تقليدية، ممّا قد يسبب له الملل وأنها امرأة غيورة، لأسباب قد يراها تافهة وبأنّها لا تعتلاف بأخطائها بسهولة.