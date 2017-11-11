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أخبار شريط الاخبار الليلة: إيرلندا تحاول تخطّي حاجز الدانمارك

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الليلة: إيرلندا تحاول تخطّي حاجز الدانمارك

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نشر: 2017-11-11 13:11:50 A A
تخوض جمهورية إيرلندا الملحق الاوروبي الثامن في تاريخها، عندما تحل ضيفة على الدانمارك القوية، مساء اليوم السبت عند الساعة 21:45، على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاغن، في الحاجز الأخير قبل التأهل الى مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.
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