الليلة: إيرلندا تحاول تخطّي حاجز الدانمارك
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تخوض جمهورية إيرلندا الملحق الاوروبي الثامن في تاريخها، عندما تحل ضيفة على الدانمارك القوية، مساء اليوم السبت عند الساعة 21:45، على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاغن، في الحاجز الأخير قبل التأهل الى مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.
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