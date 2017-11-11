الليلة: إيرلندا تحاول تخطّي حاجز الدانمارك

تخوض جمهورية إيرلندا الملحق الاوروبي الثامن في تاريخها، عندما تحل ضيفة على الدانمارك القوية، مساء اليوم السبت عند الساعة 21:45، على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاغن، في الحاجز الأخير قبل التأهل الى مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.