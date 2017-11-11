زجل المُقَسّي عُنُقَهُ يُكْسَر/بقلم: أسماء طنوس
عَنـادَك مـا بيـفـيـدَك ____ الِمْقَـسّي عُنـقُـه يُكسَــر
بِتجيب البَلوِه بإيــدَك ____وفي الآخِر رايح تِخسر
اللّي راسُه في العلالي____ وشايف حالُه بالأرفَـع
ما راح يبقى في العالي____من بُكرَه رايح يِخشـع
وِمْفَكِّـر حالُــه المِثـالي____للحقيـقــه راح يِخضـع
بتـفكــيرُه هَالخــيـالـي ____ بُكرَه الحقيــقه بتِظـهر
اللّي بيِتواضَع مرفوع ____ والمِتكبِّـر راح يِوْطَى
للربِّ صوتُه مسموع ____ ونِعمِه من رَبُّه يُعـطى
طول العُمر ما بيجوع____ أللـه علــيهِ بيِـرضــى
وِبْيِمسح مِنّو الِدمــوع ____ وكُل ذنوبُه راح تُغـفَر
يا مْقسّي عُنقَك إسمـع____القَساوِه مِش راح بِتدوم
رايِح بالقســـوَه تِدفـع____غير حالَك ما راح بِتلوم
لِرَبَّــك لازم تِخضـع ____أنـا الخــاطـي يا قَــيّــوم
للخطأ ما راح أرجع ____بالتَّـوبَــه ذنــوبي تُصهَر
المكر
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