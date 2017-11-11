زجل المُقَسّي عُنُقَهُ يُكْسَر/بقلم: أسماء طنوس

عَنـادَك مـا بيـفـيـدَك ____ الِمْقَـسّي عُنـقُـه يُكسَــر

بِتجيب البَلوِه بإيــدَك ____وفي الآخِر رايح تِخسر



اللّي راسُه في العلالي____ وشايف حالُه بالأرفَـع

ما راح يبقى في العالي____من بُكرَه رايح يِخشـع

وِمْفَكِّـر حالُــه المِثـالي____للحقيـقــه راح يِخضـع

بتـفكــيرُه هَالخــيـالـي ____ بُكرَه الحقيــقه بتِظـهر



اللّي بيِتواضَع مرفوع ____ والمِتكبِّـر راح يِوْطَى

للربِّ صوتُه مسموع ____ ونِعمِه من رَبُّه يُعـطى

طول العُمر ما بيجوع____ أللـه علــيهِ بيِـرضــى

وِبْيِمسح مِنّو الِدمــوع ____ وكُل ذنوبُه راح تُغـفَر



يا مْقسّي عُنقَك إسمـع____القَساوِه مِش راح بِتدوم

رايِح بالقســـوَه تِدفـع____غير حالَك ما راح بِتلوم

لِرَبَّــك لازم تِخضـع ____أنـا الخــاطـي يا قَــيّــوم

للخطأ ما راح أرجع ____بالتَّـوبَــه ذنــوبي تُصهَر

المكر

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