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منبر العرب شعر زجل المُقَسّي عُنُقَهُ يُكْسَر/بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

المُقَسّي عُنُقَهُ يُكْسَر/بقلم: أسماء طنوس
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زجل المُقَسّي عُنُقَهُ يُكْسَر/بقلم: أسماء طنوس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 14:16:09 A A

عَنـادَك مـا بيـفـيـدَك ____ الِمْقَـسّي عُنـقُـه يُكسَــر
بِتجيب البَلوِه بإيــدَك ____وفي الآخِر رايح تِخسر

اللّي راسُه في العلالي____ وشايف حالُه بالأرفَـع
ما راح يبقى في العالي____من بُكرَه رايح يِخشـع
وِمْفَكِّـر حالُــه المِثـالي____للحقيـقــه راح يِخضـع
بتـفكــيرُه هَالخــيـالـي ____ بُكرَه الحقيــقه بتِظـهر

اللّي بيِتواضَع مرفوع ____ والمِتكبِّـر راح يِوْطَى
للربِّ صوتُه مسموع ____ ونِعمِه من رَبُّه يُعـطى
طول العُمر ما بيجوع____ أللـه علــيهِ بيِـرضــى
وِبْيِمسح مِنّو الِدمــوع ____ وكُل ذنوبُه راح تُغـفَر

يا مْقسّي عُنقَك إسمـع____القَساوِه مِش راح بِتدوم
رايِح بالقســـوَه تِدفـع____غير حالَك ما راح بِتلوم
لِرَبَّــك لازم تِخضـع ____أنـا الخــاطـي يا قَــيّــوم
للخطأ ما راح أرجع ____بالتَّـوبَــه ذنــوبي تُصهَر

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