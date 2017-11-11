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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: إلقاء قنبلة باتجاه سيارة مواطن في الرينة دون إصابات

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الناصرة والقضاء إلقاء قنبلة باتجاه سيارة مواطن في الرينة
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الشرطة: إلقاء قنبلة باتجاه سيارة مواطن في الرينة دون إصابات

تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 13:10:20 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه:"تمّ، خلال الليلة الماضية في بلدة الرينة، القاء قنبلة هلع باتجاه سيارة مواطن في الأربعينات من عمره، دون تسجيل اصابات ولا أضرار. هذا، وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات، بما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها وماهيتها بعد"، إلى هنا بيان الشرطة.

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