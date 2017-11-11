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تكنولوجيا هواتف ذكية أبل تسعى لإصلاح عطل غريب في آيفون.. ما هو؟

تكنولوجيا

أبل تسعى لإصلاح عطل غريب في آيفون X
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أبل تسعى لإصلاح عطل غريب في آيفون.. ما هو؟

اشتكى بعض مستخدمي الهاتف من أنّه يتوقف عن العمل في الطقس شديد البرودة، بمجرد خروجهم من منازلهم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-11 16:22:46 A A

تسعى شركة "أبل" الأمريكية لإصلاح عطل غريب نسبيًا، في تحديثات نظام التشغيل التي ستطرح لاحقا لهاتفها الجديد المطروح في الأسواق قبل أيام "آيفون X". حيث اشتكى بعض مستخدمي الهاتف من أنّه يتوقف عن العمل في الطقس شديد البرودة، بمجرد خروجهم من منازلهم.


صورة توضيحية

ونقل موقع "ريديت" عن أحد المستخدمين قوله:"لاحظت أن شاشة هاتفي لا تتجاوب مع اللمس ما أن أخطو خطوة خارج المنزل. الأمر يستغرق ثانيتين بعد الخروج من البيت إلى الجو البارد حتى تتوقف الشاشة عن العمل".

وقالت الشركة الأميركية في بيان لها:"نحن على دراية بأن شاشة آيفون X تصبح غير حساسة للمس مؤقتا بعد تغير مفاجئ إلى بيئة باردة. بعد دقائق معدودة تعود الشاشة للعمل مجددا. هذا سيتم إصلاحه في تحديثات نظام التشغيل المقبلة".

وحسب التعليمات المدونة على موقع "أبل"، فإن "درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة يمكن أن تتسبب في تغير سلوك الهاتف أو درجة حرارته. استخدام جهاز خاص بنا في ظروف شديدة البرودة يمكن أن يقصر عمر البطارية أو إغلاق الجهاز". 

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