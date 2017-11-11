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تكنولوجيا شبكات اجتماعية إتهامات لشركة غوغل بالاستفادة من الجريمة الإلكترونية

تكنولوجيا

إتهامات لغوغل بالاستفادة من الجريمة الإلكترونية
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إتهامات لشركة غوغل بالاستفادة من الجريمة الإلكترونية

أوضحت وكالة حماية المستهلك في بريطانيا، أنّ مستخدمي الإنترنت يخسرون ملايين الدولارات بسبب مواقع تقلد البوابات الرسمية لمؤسسات الدولة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-11 18:31:20 A A

يواجه محرك البحث "غوغل" إتهامات بالاستفادة من الجريمة الإلكترونية، عن طريق السماح لمحتالي الإنترنت بدفع المال لإظهار صفحاتهم في صدارة نتائج البحث. وأوضحت وكالة حماية المستهلك في بريطانيا، أنّ مستخدمي الإنترنت يخسرون ملايين الدولارات بسبب مواقع تقلد البوابات الرسمية لمؤسسات الدولة.


صورة توضيحية

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا تايمز" فإنّ "الوكالة البريطانية أوضحت أنّ تلك المواقع "المحتالة" تجعل من يبحثون عن خدمات عامة، يدفعون رسوما إضافية".

وتدفع المواقع المقلدة أموالا لـ"غوغل" مثلا حتى تظهر في صدارة النتائج، حين يجري البحث عن أمور مثل كيفية تجديد جواز السفر.

ويوضح مايك أندروس، وهو خبير في هيئة "ترايدينغ ستاندرد" لحماية المستهلك، أن المواقع المقلدة تستفيد بالأساس من ظهورها في محرك البحث، أي أن الناس لا يقصدونها عن دراية بشكل مباشر. ويقول أندروس إن الهيئة تريد مقاضاة تلك المواقع، لكن الأمر يتطلب أن تتعاون غوغل وباقي محركات البحث الأخرى، وذلك من خلال إزالة المواقع المقلدة ومنع إعلاناتها.

وتعهدت غوغل، سنة 2014، باتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك المواقع التي تنشط بالأساس لدى البحث عن إجراءات إدارية مثل رخصة القيادة وتجديد جواز السفر. 

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