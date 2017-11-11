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تكنولوجيا شبكات اجتماعية الكشف عن خيارات أوسع حول خاصية حذف الرسائل في واتساب

تكنولوجيا

خيارات أوسع لخاصية حذف الرسائل في واتساب
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الكشف عن خيارات أوسع حول خاصية حذف الرسائل في واتساب

تعتمد الحيلة الجديدة على تغيير تاريخ الهاتف إلى ما قبل إرسال الرسالة، ثم حذفها، بصرف النظر عما إذا كان المتلقي قد قرأها أم لا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-11 14:37:02 A A

بات بإمكان مستخدمي تطبيق "واتساب" الاستفادة من خاصية حذف الرسائل التي تم إرسالها بالفعل بحيث لا تظهر لدى المرسل أو المستقبل، تحدث خبراء إنترنت عن حيلة تمنح المستخدمين خيارات أوسع. فبدلا من كون خاصية حذف الرسائل صالحة في خلال 7 دقائق فقط من إرسالها، أصبح من الممكن زيادة فترة السماح هذه إلى أسبوع كامل، سواء من هواتف "آيفون" أو تلك التي تعمل بنظام "أندرويد".


صورة توضيحية

وتعتمد الحيلة الجديدة على تغيير تاريخ الهاتف إلى ما قبل إرسال الرسالة، ثم حذفها، بصرف النظر عما إذا كان المتلقي قد قرأها أم لا.

وبإمكانك الاستفادة من تلك الحيلة بهذه الخطوات البسيطة:

1. افصل الهاتف عن الإنترنت، سواء كان شبكة واي فاي أو الباقات.

2. اغلق برنامج واتساب على هاتفك.

3. غير التاريخ في الهاتف إلى اليوم السابق ليوم إرسال الرسالة، والتوقيت إلى ساعة سابقة أيضا.

4. افتح تطبيق واتساب مجددا واكبس على الرسالة التي تريد حذفها حتى يظهر لك خيار الحذف.

5. أعد ضبط التاريخ بشكل صحيح.

6. اتصل بالإنترنت مجددا، لتجد أن الرسالة قد حذفت بالفعل. 

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