أم الفحم: الأهليّة ترعى وتدعم مواهب الرسم والابداع لدى طلابها

أقامت المدرسة مسابقة لاختيار افضل المواهب ليتم تكريمها واعطاءها الفرصة للتقدم والانطلاق في هذا المجال

عمّمت المدرسة "الأهلية" عتيد في مدينة أم الفحم بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"ايمانا من المدرسة بأهميّة الفن والابداع ودعما للمواهب الفنيّة وابداع الطلاب في مجال الرسم، أقامت المدرسة "الاهليّة" في أم الفحم مسابقة لاختيار افضل المواهب ليتم تكريمها واعطاءها الفرصة للتقدم والانطلاق في هذا المجال، وذلك بإشراف المربية احلام محاجنة، بحيث أتيحت فرصة المشاركة بها لجميع الطلاب من جميع الصفوف والطبقات".



طالبات الأهلية الموهوبات مع الإدارة



وزاد البيان:"وفي اجتماع ادارة المدرسة لاختيار افضل ثلاث مواهب، تمّت ايضا دعوة السيد سعيد أبو شقرة – مدير جاليري ام الفحم للمشاركة وابداء رأيه في المواهب، وقد وقع الاختيار على المواهب التالية لتفوز في المسابقة وهن الطالبات: براء اغبارية من الصف 12-4 / تيماء جبارين 11-6 / زينب محاجنة 11-2.

وسوف تحظى الفائزات بعرض لوحاتهن في بناية الصفوف العاشرة والتي ستشكل جزءا من هيكل مشروع بعيد المدى"، إلى هنا البيان.