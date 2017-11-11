غدًا: منظمة المعلمين تعلن الإضراب في المدارس فوق الابتدائية

وزارة المعارف أكّدت بأنّها مستمرّة بالمفاوضات مع منظّمة المعلّمين بكل جديّة

من المقرر أن تنطلق منظمة المعلمين في إسرائيل بإضراب، يوم غد الأحد، في المدارس فوق الابتدائية (المدارس الثانوية والإعدادية)، وذلك في اعقاب نزاع العمل بخصوص رواتب المعلمين. وجاء على لسان منظمة المعلمين أنّه "سيتم اتخاذ خطوات بعد الجلسة التي ستقام مع ممثلين عن وزارة المالية يوم الاحد المقبل".

المعارف: التّعليم في المدارس الاعداديّة سينتظم كالمعتاد

وجاء في بيان كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط العربي أنّ:"وزارة التّربية تعلن بأن التّعليم في المدارس الإعداديّة سينتظم كالمعتاد. الوزارة تؤكّد بأنّها مستمرّة بالمفاوضات مع منظّمة المعلّمين بكل جديّة لضمان حصول المعلّمين على أجر يناسب مكانتهم المهنيّة".