جث المثلث: حمدة منيزل بني ربيعة في ذمة الله

انتقلت الى رحمة الله تعالى، صباح اليوم السبت، في قرية جث المثلث حمدة منيزل بني ربيعة (أم حاتم) عن عمر يناهز 62 عامًا. وسيشيّع جثمانها الطاهر اليوم السبت الموافق 11/11/2017 في قرية جث في المثلث عند صلاة الظهر من بيتها ومن ثم ستوارى الثرى في مقبرة القرية. وستقبل التعازي لمدة ثلاثة ايّام في خيمة العزاء التي ستقيمها عائلة بني ربيعة بحي الفاخورة في مدينة الناصرة .