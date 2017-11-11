اعتراض طائرة بدون طيّار اقتربت من الحدود الاسرائيلية في هضبة الجولان

قال افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان عممه على وسائل الاعلام، ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ظهر اليوم السبت:"إنّ طائرة بدون طيار اقتربت الى الحدود في هضبة الجولان حيث تم اعتراضها من قبل منظومة باتريوت"، بحسب الجيش.