اعتراض طائرة بدون طيّار اقتربت من الحدود الاسرائيلية في هضبة الجولان
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قال افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان عممه على وسائل الاعلام، ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ظهر اليوم السبت:"إنّ طائرة بدون طيار اقتربت الى الحدود في هضبة الجولان حيث تم اعتراضها من قبل منظومة باتريوت"، بحسب الجيش.
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