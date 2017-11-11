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أخبار سياسة اعتراض طائرة بدون طيّار اقتربت من الحدود الاسرائيلية في هضبة الجولان

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منطقة الجولان اعتراض طائرة بدون طيّار في هضبة الجولان
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اعتراض طائرة بدون طيّار اقتربت من الحدود الاسرائيلية في هضبة الجولان

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-11 11:12:37 A A

قال افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان عممه على وسائل الاعلام، ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ظهر اليوم السبت:"إنّ طائرة بدون طيار اقتربت الى الحدود في هضبة الجولان حيث تم اعتراضها من قبل منظومة باتريوت"، بحسب الجيش.

 

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