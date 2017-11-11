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السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس كفرمندا: إعادة بناء الشارع الرئيسي 784 مع انشاء دوار وشوارع خدماتية

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء مجلس كفرمندا: إعادة هندسة وبناء الشارع الرئيسي
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مجلس كفرمندا: إعادة بناء الشارع الرئيسي 784 مع انشاء دوار وشوارع خدماتية

رئيس مجلس كفرمندا المحلي المهندس طه زيدان:

هذا انجاز كبير للسلطة، جاء بعد جهود طويلة وحثيثة من ادارة المجلس المحلي التي أولت اهتماما لهذا المشروع خاصة وأنه سيساهم في تطوير وتقديم المنطقة مستقبلا وعلى جميع الأصعدة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 11:12:37 A A

عمّم مجلس كفرمندا المحلي بيانًا، جاء فيه:"أعلن مجلس كفرمندا المحلي عن حصوله على الموافقة النهائية على مشروع إعادة تخطيط وترميم الشارع الرئيسي 784 الواصل بين دوار الزيتونة والمدخل الشمالي الأول، بحيث تلقى المجلس المحلي الموافقة النهائية أثناء جلسة مع وزارة المواصلات عقدت خصيصا لمتابعة المشروع الذي تصل كلفته الى نحو 20 مليون شيكل. ومن المتوقع أن ينطلق العمل بالمشروع خلال العام 2018".


صورة توضيحية للمشروع من مجلس كفرمندا

وأضاف البيان:"رئيس مجلس كفرمندا المحلي المهندس طه زيدان عبّر عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا:"فعلا هذا انجاز كبير للسلطة، جاء بعد جهود طويلة وحثيثة من ادارة المجلس المحلي التي أولت اهتماما لهذا المشروع خاصة وأنه سيساهم في تطوير وتقديم المنطقة مستقبلا وعلى جميع الأصعدة".
وأضاف رئيس المحلس: "ان المخطط الجديد للمقطع الواصل بين دوار الزيتونة والمدخل الشمالي يشمل بناء دوّار وهذا من شأنه أن ينهي معاناة السائقين المتنقلين بين جانبي البلدة، شارع خدماتي (כביש שירות) والذي سيساهم في تطوير وتقديم منطقة تجارية، مسلك للدراجات الهوائية لتشجيع ممارسة الرياضة بكل أشكالها وأنواعها وسنقوم لاحقا ببناء مسارات طويلة، مسلك للمشاة (טיילת) وزارعة أشجار".
واختتم المهندس طه زيدان حديثه قائلاً: " ان بناء الدوار والشوارع الخدماتية سيساهم حتما وسيفتح آفاق جديدة وامكانيات عديدة للمصادقة على منطقة تجارية على جانبي الطريق"، إلى هنا البيان.

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