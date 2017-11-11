العالمية ميغان فوكس: لن أحتمل الحمل مرّة رابعة!

ميغان فوكس كانت قد أنجبت 3 أولاد من زوجها الممثل براين غرين

قالت الممثّلة وعارضة الأزياء ميغان فوكس (31 عامًا) في مقابلة جديدة إنّ "جسمها لا يتحمّل الحمل للمرة الرابعة". وحول علاقتها بزوجها الممثل براين غرين الذي يكبرها 13 عاماً وتفكيرهما بالنجاب مجددًا، قالت ميغان فوكس:"لا أعتقد أن جسمي سيتحمل هذا، فهو بالكاد يتماسك مع بعضه".



ميغان فوكس



يشار إلى أن ميغان فوكس كانت قد أنجبت 3 أولاد من زوجها غرين وهم نوح، البالغ من العمر 5 أعوام، بودي البالغ 3 سنوات، وجورناي 15 شهراً، وما إن انتشر هذا الخبر، حتّى انهالت التعليقات حول تخلّيها عن الأمومة الرابعة ، من أجل المحافظة على جسمها.