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فنانين فن عربي سميرة سعيد تتخطى المليون في ساعات مع Allez لمغاربة

فنانين

سميرة سعيد تتخطى المليون مع Allez لمغاربة
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سميرة سعيد تتخطى المليون في ساعات مع Allez لمغاربة

بعد 48 ساعة على طرحه حطّم الفيديو كليب المليون مشاهدة عبر قناة سميرة سعيد الرسمية على موقع يوتيوب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 10:12:15 A A

تحصد الديفا المغربية سميرة سعيد أصداء عملها الجديد Allez لمغاربة الذي خصّت به المنتخب المغربي دعماً لتأهل أسود الأطلس لكأس العالم 2018 في روسيا. وبعد 48 ساعة على طرحه حطّم الفيديو كليب المليون مشاهدة عبر قناة سميرة سعيد الرسمية على موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات.



يذكر أنّ أغنية Allez لمغاربة من كلمات مصعب العنزي، ألحان رضوان الديري وتوزيع رشيد محمد علي وقامت سميرة سعيد بتصويرها في مركز محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء تحت ادارة المخرج امير رواني. 


سميرة سعيد

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